Мнения

Омбудсмен РФ хочет забрать крымских перебежчиков из украинской тюрьмы

Мещерякова Ольга 20 февраля, 19:04

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова хочет попросить у украинского президента после выборов отпустить дезертиров и госизменщиков, которые перешли в российские вооруженные силы после захвата Крыма.

Речь идет о двух экс-военнослужащих - Максиме Одинцове и Александре Баранове. Также она считает невиновным главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает ТАСС.

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», - сказала она.

Москалькова подчеркнула, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

«И надо сделать все возможное, чтобы убедить украинскую сторону прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу, потому что он привлекается исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать», - заявила Москалькова.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов - двое украинских военных, которые после аннексии Россией Крыма перешли на службу в российскую армию. Их задержали в ноябре 2016 года на админгранице с оккупированным полуостровом.

В феврале 2018 года районные суды Киева приговорили Одинцова к 14 годам заключения, а Баранова - к 13. Обоих признали виновными в государственной измене и дезертирстве.

Омбудсмен РФ хочет забрать крымских перебежчиков из украинской тюрьмы
20 февраля
Российская омбудсмен Татьяна Москалькова хочет попросить у украинского президента после выборов отпустить дезертиров и госизменщиков, которые перешли в российские вооруженные силы после захвата Крыма...
Вакарчук про участие в выборах в Раду: «эта опция тоже на столе»
19 февраля
Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассматривает возможность участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре 2019 года. На прямой вопрос о выборах в Раду он не дал четкого ответа и заявил, что «эта опция тоже на столе», передает Украинская правда...
Адвокат Мангера назвал Гандзюк агентом СБУ
14 февраля
Шевченковский суд Киева рассматривает избрание меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Защита головы Херсонского облсовета утверждает, что погибшая активистка Екатерина Гандзюк была внештатным агентом СБУ с позывным "Пятая"...
Российские наблюдатели работали в Украине пропагандистами
07 февраля
Украина имеет негативный опыт последних избирательных кампаний, когда наблюдатели де-факто работали российскими пропагандистами. Об этом 24 каналу рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель...
Янукович: меня кинули как лоха
06 февраля
Во время выступления на пресс-конференции в России, бывший президент Украины Виктор Янукович пожаловался журналистам на украинских и европейских политиков, которые, по его мнению, обманули и предали его...
Экс-глава СБУ: место Януковича на нарах
06 февраля
Янукович должен сидеть: или в Украине, или в международной тюрьме. Так экс-голова Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко отреагировал на сегодняшнюю пресс-конференцию экс-президента Украины Виктора Януковича...
Саакашвили: Развитию Украины мешает система коалиционности власти
29 сентября
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о причинах, по которым реформы в Украине проходят недостаточно быстро.   По его мнению, причина в том, что украинцы медленно заводятся, сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время"...
Есть серьезные предпосылки считать падение рейтинга Путина устойчивым трендом, - эксперт
28 августа
События последних месяцев принесли России и лично Президенту Владимиру Путину сплошные неприятности. Международный трибунал по малайзийскому Боингу, несмотря на вето России в Совбезе ООН, состоится, его результаты будут признаны всем мировым сообществом и это мировое сообщество найдет способ наказать виновных...
Чувства верующих для россиян важнее свободы слова, - опрос
13 августа
Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян (68%) убеждены в необходимости руководствоваться в первую очередь принципами политкорректности и вежливости, а не правом на свободу слова...
Опрос: каждый пятый россиянин выступает за запрет герба Украины
07 августа
Каждый пятый россиянин поддерживает запрет герба Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о том, как россияне относятся к символам...
НАТО: Путин не остановит войну на Донбассе
26 июня
В НАТО считают, что президент России Владимир Путин не прекратит агрессию на востоке Украины.   «Я не думаю, что господин Путин прекратил агрессию в Восточной Украине», - цитирует Reuters слова главнокомандующего силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава...
Саакашвили: Кремль собирается превратить Одесскую область в "Бессарабию"
23 июня
Кремль не собирается отказываться от своих планов захватить Одесскую область. По словам главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, в РФ работают над проектом «Бессарабия»...
Климкин: Россия пыталась ликвидировать задержанных сотрудников ГРУ
19 мая
Российские военные пыталась ликвидировать граждан России капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, которые были задержаны в зоне АТО. Об этом рассказал глава украинского МИД Павел Климкин...