Омбудсмен РФ хочет забрать крымских перебежчиков из украинской тюрьмы

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова хочет попросить у украинского президента после выборов отпустить дезертиров и госизменщиков, которые перешли в российские вооруженные силы после захвата Крыма.

Речь идет о двух экс-военнослужащих - Максиме Одинцове и Александре Баранове. Также она считает невиновным главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, передает ТАСС.

«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова», - сказала она.

Москалькова подчеркнула, что считает Баранова и Одинцова осужденными несправедливо.

«И надо сделать все возможное, чтобы убедить украинскую сторону прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу, потому что он привлекается исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен делать», - заявила Москалькова.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов - двое украинских военных, которые после аннексии Россией Крыма перешли на службу в российскую армию. Их задержали в ноябре 2016 года на админгранице с оккупированным полуостровом.

В феврале 2018 года районные суды Киева приговорили Одинцова к 14 годам заключения, а Баранова - к 13. Обоих признали виновными в государственной измене и дезертирстве.