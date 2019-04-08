Песков рассказал о планах Путина на переговоры с Зеленским

В ходе выборов 2019 кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский обещал, что в случае победы, планирует вести переговоры в президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о ситуации на Донбассе. В Кремле кандидату ответили, что Москва, как и прежде, отрицает причастность к военным действиям на Донбассе, а Путин открыт для диалога на другие темы.

«Путин открыт для диалога, но за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются «украсить» диверсиями. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная», сказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин «был сторонником серьезного диалога с самого начала войны на Донбассе».

«Путин неоднократно говорил, что для урегулирования конфликта на Донбассе все-таки главное - это не диалог с Москвой, поскольку Москва не является участником этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт и решить его могут сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», - добавил Песков.

При этом, по его словам избегать разговоров с будущим президентом Украины о ситуации на Донбассе Путин не планирует.

Ранее, кандидат в президенты Владимир Зеленский после встречи с западными политиками и дипломатами заявил, что готов говорить с российским президентом.

«Война с Россией. Поэтому нужно говорить с Россией, однозначно говорить. Нужны переговоры и формат переговоров с Россией дипломатический, в присутствии западных представителей», - сказал он. Также Зеленский заявил, что «жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда».

Напомним, комик Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.