Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение от Зеленского на дебаты

Президент Петр Порошенко назвал неуважением к Юлии Тимошенко и ее избирателям приглашение Владимира Зеленского выступить лидеру партии «Батьківщина» арбитром дебатов.

«Я считаю, что дебаты - это не шоу. Подобное пренебрежительное, легкомысленное обращение - это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место, и , кстати, неуважение к ее избирателям. Более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Избирателей надо уважать. Я с уважением отношусь к избирателям», - сказал Порошенко во время брифинга на стадионе «Олимпийский».

Накануне Владимир Зеленский предложил лидеру партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко выступить арбитром его дебатов с президентом Петром Порошенко.

«Юлия Тимошенко! Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли Вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» - сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, артист выдвинул требование о сдаче кандидатами анализов.

Порошенко принял вызов Зеленского принять участие в дебатах на стадионе, напомнив, что они должны происходить на базе «Суспільного» с трансляцией по всем телеканалам.

Утром 5 апреля Порошенко сдал анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ в медпункте НСК «Олимпийский», Зеленский отказался сдавать там же и отправился в частную лабораторию Eurolab.

В штабе действующего президента Петра Порошенко подчеркнули, что владелец медицинского центра Eurolab симпатизирует артисту Владимиру Зеленскому, поэтому анализ в этой клинике не может быть объективным.