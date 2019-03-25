Среди депутатов-кандидатов в президенты больше всего прогульщиков

По данным "Комитета избирателей Украины" 111 народных депутатов ни разу не проголосовали в Верховной Раде в течение марта и поставили антирекорд.

Среди прогульщиков оказалост большинство кандидатов на пост президента.

"Не голосовали, в том числе, народные депутаты, которые являются кандидатами на пост президента Украины. 9 из 16 политиков не проголосовали в марте ни разу. В частности, Юлия Тимошенко (лидер фракции ВО "Батькивщина"), Александр Шевченко (внефракционный, партия "Украинское объединение патриотов - УКРОП"), Александр Вилкул (заместитель главы фракции "Оппозиционный блок"), Сергей Каплин (член фракции "Блок Петра Порошенко", лидер "Социал-демократической партии"), Олег Ляшко (лидер фракции Радикальной партии), Аркадий Корнацкий (член фракции БПП), Виктор Бондар (сопредседатель депутатской группы "Видродження"), Виталий Куприй (внефракционный)", - сказано в сообщении КИУ.

В общественной организации подсчитали, что часть кандидатов в президенты приняли участие лишь в нескольких голосованиях. Так, внефракционный народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута принял участие в 0,18% голосованиях, член фракции БПП Ольга Богомолец - 1%, внефракционные Юрий Деревянко - 2%, Дмитрий Добродомов - 3% и Юрий Бойко - 4%.

КИУ констатирует, что самые высокие показатели голосований у кандидатов в президенты Виктора Кривенко (внефракционный народный депутат) - 53% голосований и Юрия Тимошенко -64%. Оба не входят в состав какой-либо депутатской фракции.

В организации напоминают, что в марте состоялось 13 пленарных заседаний парламента, на которых состоялось 566 голосований. все они касались рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечения функционирования украинского языка как государственного (№5670-д).