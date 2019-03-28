Мнения

У Порошенко и Зеленского совершенно разный электорат

Мещерякова Ольга 28 марта, 19:09

На выборах президента Украины за основных кандидатов свои голоса отдадут люди разных возрастов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, Владимир Зеленский является абсолютным лидером молодых избирателей: в возрастной категории до 30 лет за него готовы проголосовать 45% респондентов, далее поддержка постепенно снижается: 26% среди избирателей в возрасте 30-44 года, 12% - среди избирателей 45-59 лет и 6% - среди тех, кому за 60 лет.

Петра Порошенко, наоборот, меньше всего поддерживает молодежь в возрасте до 30 лет (7%), а в остальных возрастных категорий поддержка на уровне 13-15%.

Юлию Тимошенко молодежь в возрасте до 30 лет поддерживает еще меньше (3%), а больше всего - избиратели от 45 лет и старше (12%).

Так же и у других кандидатов преобладает более тарший избиратель: за Анатолия Гриценко готовы проголосовать 2% избирателей в возрасте до 30 лет, 5% - в возрастной группе 30-44 года, 6% - в группе 45-59 лет и 9% среди избирателей старше 60 лет. Такая же ситуация и у Юрия Бойко, электорат которого наименьший среди молодежи до 30 лет (1%) и крупнейший среди избирателей старше 60 лет (13%).

Социологи отмечают, что большинство сторонников кандидатов (65%) считает, что их выбор уже окончательный и не изменится, однако в составе избирателей каждого из популярных кандидатов имеющиеся 30-40% тех, кто может еще и передумать и поддержать другого кандидата.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

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