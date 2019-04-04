Мнения

В штабе Зеленского не приняли согласия Порошенко на дебаты: ждут реакции на все свои условия

Мещерякова Ольга 04 апреля, 14:50

В штабе Зеленского считают, что о дебатах можно будет говорить только после того, как действующий президент Петр Порошенко отреагирует на все условия, поставленные Владимиром Зеленским.

Руководитель штаба Зеленского, Иван Баканов сказал, что они все еще ждут ответа Порошенко, а пока его нет - о дебатах говорить рано, рассказал он УНИАНу.

«Не на все вопросы даны ответы. Мы еще ждем, может еще нам дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы».

«Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена», - сказал руководитель штаба.

На вопрос, почему для дебатов Зеленский выбрал стадион, Баканов ответил: «Если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно».

Напомним, действующий президент Петр Порошенко согласился проведение дебатов с кандидатом на пост президента Владимиром Зеленским на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

Ранее, комик Владимир Зеленский отказывался идти на дебаты под предлогом «отсутствия общественного запроса», но через время все же записал видеообращение с призывом встретиться на стадионе.

В свою очередь, Общественное ТВ начало договариваться о проведении дебатов между кандидатами в президенты на стадионе «Олимпийский».

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