Вакарчук про участие в выборах в Раду: «эта опция тоже на столе»

Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассматривает возможность участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре 2019 года.



На прямой вопрос о выборах в Раду он не дал четкого ответа и заявил, что «эта опция тоже на столе», передает Украинская правда.



Музыкант подтвердил, что у него уже собрана политическая команда, однако отказался называть конкретные фамилии.



«Сейчас идет избирательный процесс, я думаю, что это было бы неуместно и преждевременно. Но в свое время я обязательно всех назову», - сказал Вакарчук.



28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года. Он подчеркнул, что его не интересуют власть и президентская должность. Однако для него важно, чтобы в стране произошли изменения.