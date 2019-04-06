Вакарчук требует содержания от дебатов Порошенко и Зеленского

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук призвал украинцев требовать содержательных ответов от кандидатов в президенты на дебатах Зеленского и Порошенко.

«Так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Instagram. Молебен против сериала», - сказал он в своем видеообращении.

Вакарчук добавил, что как избиратель хотел бы знать ответы на вопросы, как кандидаты в президенты собираются внедрять в Украине верховенство права, реформировать судебную систему, возвращать военнопленных и политзаключенных, а также оккупированный Крым и территории Донбасса.

«Дорогие избиратели, не дайте подменить содержание формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретные ответы на вопросы: какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения? Содержание важнее, чем форма», - заявил Вакарчук.

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский». Кроме того, артист выдвинул требование о сдаче кандидатами медицинских анализов.

5 апреля утром кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы на наличие в организме наркотических веществ и алкоголя. Действующий президент сдал анализы на НСК «Олимпийский». Зеленский обратился к частной лаборатории Eurolab.

В штабе действующего президента Петра Порошенко ответили, что владелец медицинского центра Eurolab симпатизирует артисту Владимиру Зеленскому, поэтому анализ в этой клинике не может быть объективным.

По предварительным результатам проверки Порошенко на стадионе «Олимпийский» ни одного психоактивного вещества найдено не было.

Зеленский же обнародовал результаты своих анализов крови. Наркотиков лаборатория «Евролаб» не обнаружила. Однако в первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля. Впоследствии шоумен исправил его на 5 число.

В свою очередь, штаб Порошенко призвал Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.