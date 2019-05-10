Все будет жестко: Коломойский рассказал о формировании коалиции в следующей Раде

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который открыто поддерживал Владимира Зеленского как кандидата в президенты заявил, что его партия «Слуга народа» в парламенте может объединиться в коалицию с партиями Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и Анатолия Гриценко.

Однако коалиция с экс-регионалами - невозможна, рассказал он в интервью РБК-Украина.

По словам Коломойского, коалиция возможна с «нормальными людьми, а не с предателями, которые в Москву за консультациями ездят».

«Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы. Все будет жестко», - сказал олигарх.

Ранее бизнес-партнер и член команды Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что считает Юлию Тимошенко потенциальным партнером в процессе формирования коалиции в Верховной Раде потому, что она «патриотично настроенный человек».

Еще между первым и вторым туром президентских выборов Игорь Коломойский пообещал вернуться в Украину после победы Владимира Зеленского.

Также стоит отметить, что Коломойский подал пять исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка. В них обжалуются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним.

По поводу попыток денационализации ПриватБанка олигарх заявлял, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но хочет получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в частности планирует вернуть 2 миллиарда долларов капитала банка.