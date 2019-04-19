Японский философ: Вакарчук был бы лучшим президентом, чем Зеленский

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук мог бы стать лучшим президентом, чем комик Владимир Зеленский. Такое мнение выразил политолог, философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

«Думаю, Святослав Вакарчук мог бы стать гораздо более профессиональным президентом, он проводил бы взвешенную политику и смог бы собрать гораздо лучшую команду. Но этого не произошло, поэтому нам остается надеяться на лучшее с господином Зеленским. По моему мнению, очень плохо, что Слава Вакарчук не баллотировался. Если Зеленского изберут, у нас не будет выбора, кроме как надеяться, что он окажется достаточно достойным президентом», - сказал Фукуяма Громадському.

На вопрос, видит ли он риски в возможной победе Зеленского на выборах, политолог ответил:

«Конечно, в этом есть риски. Никто не знает, что он собирается делать и чему он отдает предпочтение. Какая у него будет политика, кадровые решения? Бесспорно, здесь есть риски».

Фрэнсис Фукуяма был одним из тех, кто работал со Святославом Вакарчуком во время его учебы в Стэнфордском университете и поддерживал певца его в общественной деятельности. В своих публичных выступлениях он часто вспоминал, что украинской политике нужна свежая кровь и новые лица, не принадлежащие к нынешней политической системе.