Мнения

Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница

Мещерякова Ольга 02 мая, 16:49

Победитель на выборах президента в Украине Владимир Зеленский заявил, что единственное, что сейчас объединяет Украину и Россию - это граница.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из «общего» у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть», - написал Зеленский.

«А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, удерживание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами.

И «братскими» такие отношения точно называть нельзя», - добавил он.

Кроме того Зеленский прокомментировал шоу, которое анонсировал российский федеральный канал.

«Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным Президентом Украины.

Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», - заявил шоумен.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины.

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