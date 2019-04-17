Политика

12 военнопленных украинских моряков оставили в России под стражей

Мещерякова Ольга 17 апреля, 16:56

12 военнопленным украинским морякам, захваченным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Лефортовский суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца.

Военнопленных разделили на три группы по четыре человека и с 09:30 одновременно рассматривали ходатайство российского следствия о продлении ареста.

Первым суд огласил решение по капитану артиллерийского катера «Бердянск» Роману Мокряку, матросам «Никополя» Андрею Опрыску и Сергею Цыбизову, а также по матросу буксира «Яны Капу» Евгению Семидоцкому. Российские следователи и обвинение просили продлить арест, ссылаясь на необходимость получения результатов экспертиз.

Защита заявила, что моряки являются военнопленными и должны быть освобождены. Сами военнослужащие на заседании не отвечали на вопросы суда, а назвали только имена и звания.

Также суд оставил под стражей старшего матроса «Яны Капу»​ Михаила Власюка, капитана 2 ранга «Бердянска»​ Дениса Гриценко, старшего матроса «Никополя»​ Вячеслава Зинченко и офицера контразведки СБУ Андрея Драча.

На три месяца также продлили арест матросу «Бердянска» Богдану Головашу, матросу «Никополя» Сергею Попову, старшему матросу «Яны Капу» Владимиру Терещенко и мичману Андрею Шевченко.

Сразу после окончания этих заседаний должно начаться рассмотрение дел трех других «четверок».

Родные военнопленных пришли в суд, чтобы поддержать моряков. Когда украинцы шли в зал заседаний, их встретили аплодисментами.

28 марта военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко поженился вместе со своей невестой Татьяной Беспальченко в апреле прямо в СИЗО в дату, назначенную еще до российского плена.

19 марта российские врачи прооперировали раненого пленного украинского моряка Василия Сороку.

12 марта посольство США в Украине обратилось к России с требованием немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.

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