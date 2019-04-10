Политика

14 апреля в 14:14 Порошенко ждет Зеленского на «Олимпийском»

Мещерякова Ольга 10 апреля, 16:22

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента комика Владимира Зеленского на дебаты в воскресенье 14 апреля на НСК «Олимпийский» к 14:14.

«Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК «Олимпийский». И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать - прийти и за неделю до выборов во время прямой трансляции, на глазах у всего общества, всех избирателей раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам стратегии развития Украины», - сказал спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Медведев подчеркнул, что закон предусматривает обязательные дебаты на вещателе «Суспільне» в последнюю пятницу перед голосованием.

«Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике кандидата Порошенко в 20:00: он должен в это время прибыть на «Суспільне телебачення». И он там точно будет, потому что участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон «О выборах президента Украины», - подчеркнул представитель штаба.

Он отметил, что Порошенко так же готов в другой день прийти на стадион для дебатов с Зеленским, но если дата и время не будет совпадать с дебатами на вещателе «Суспільне».

«Возможно и 19-го числа так же прибыть на дебаты на стадионе, как предлагает Зеленский. Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в которое закон требует от кандидатов присутствовать на дебатах на «Суспільному телебаченні», - добавил Медведев. Он также отметил, что штабы двух кандидатов еще не встречались и не договаривались об организации проведения дебатов.

Напомним, в госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

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