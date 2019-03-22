Политика

20-летнего Гриба приговорили к 6 годам колонии в РФ: украинец объявил голодовку

Мещерякова Ольга 22 марта, 10:50

Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку.

Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону.

«Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - сказал судья.

Гриба признали виновным в «призывах к терроризму». По версии российского следствия, украинец якобы склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить взрывчатку и взорвать школу. Девушка якобы не любила «учителей, учеников и всех россиян». Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений, и назвал дело сфабрикованным.

Украинец Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехаля на встречу с девушкой. По словам юноши, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

1 июля 2018 года Павлу Грибу исполнилось 20 лет, у него врожденная болезнь - портальная гипертензия, что требует ежедневного приема специальных лекарств. Генконсульство Украины неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследовать юношу. Так и не получив ответа, Украина сама отправила группу врачей, которых к Грибу не пустили.

Напомним, российские прокуроры просили суд посадить украинца Павла Гриба за решетку на шесть лет. Срок заключения предлагали отчислять с 25 августа 2017 года.

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