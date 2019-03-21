31 марта избиратели получат рекордно большие бюллетени

На выборах президента Украины, первый тур которых пройдет 31 марта, будет рекордное количество кандидатов и рекордно длинный бюллетень. У предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» из-за этого возникли затруднения с печатью.

Об этом рассказали представитель предприятия и глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Для информации - если сложить избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длинной в 24 354 км, по сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая Монтевидео», - сказала Слипачук, добавив, что площадь всех бюллетеней займет почти 70 футбольных полей.

Представитель предприятия, которое занимается изготовлением избирательного документа, заявил, что в этом году бюллетень является самым длинным за всю историю независимости Украины - 20 х 80 см. По его словам, на изготовление бюллетеней уйдет 434 тонны бумаги.

Представитель предприятия рассказал, что бюллетень имеет десять степеней защиты от подделки.

Бюллетень напечатан на двотоновой бумаге с водяным знаком, который видно при просвечивании. Бумага бюллетеня состоит из защитных волокон, которые светятся желтым свечением при ультрафиолете. В бумаге также используются две защитные сетки, которые в случае копирования бюллетеня выведут на нем слово «Увага». Также в бюллетене есть микротекст, а вся краска, которой нанесен текст, проявляет различные свойства при просвечивании.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель ЦИК сообщил, что на первый тур выборов комиссия заказала 30 341 372 избирательных бюллетеней. Сейчас уже напечатано почти 90% заказа. Это количество обошлось комиссии в 165 млн грн. Стоимость одного бюллетеня - 4, 26 грн.