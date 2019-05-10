34 судьи, которые признали национализацию Привата незаконной, одновременно заболели

Почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Волка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что якобы заболели, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

«Семь судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена», - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук Громадскому.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивания накануне обнародовал член Общественного совета доброчестности Роман Маселко.

Он также опубликовал ответ ВККС по реакции на заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое президент Петр Порошенко созвал накануне второго тура президентских выборов в ответ на признание незаконной национализацию Приватбанка.

Несмотря на то, что одним из решений СНБО было обращение к судейской комиссии с призывом немедленно провести оценку коллегии судей (Игорь Качур, Владимир Келеберда, Виталий Амельохин), которая вынесла такое решение, никаких поручений в ВККС не поступало.

«Я не помню, чтобы мы получали какие бы то и было обращения. Мне о таком неизвестно. Запланированные оценки судей планировались независимо от их решений и заседаний СНБО», - рассказал Макарчук.

Движения «ЧЕСТНО» утверждает, что все трое судей, принявших решение по Приватбанку - недоброчестные.

Стоит также напомнить, что после обращения СНБО по оценке судей Окружного админсуда, судьи этого суда призвали запустить процедуру импичмента Порошенко.

Что Коломойский говорит про ПриватБанк

27 февраля стало известно, что бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский, в суде начал процесс обжалования решения правительства о национализации банка.

По этому поводу Коломойский говорил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но потребует получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в размере 2 миллиардов долларов капитала банка.

В то же время действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что потенциальный выигрыш Коломойским дела ПриватБанка грозит будущему сотрудничеству Украины с МВФ.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Как проходила национализация ПриватБанка

В декабре 2016 года ПриватБанк был национализированрешением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка из-за «способов искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($608 млн) в ночь перед национализацией.Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,08 млрд) через фиктивные компании.

Сколько денег из банка вывел Коломойский и как высокий суд Лондона их заморозил

20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.

Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд.

Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.