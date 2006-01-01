"Укроборонпром" обвинил журналистов в манипуляуциях

В государственном концерне "Укроборонпром" отреагировали на новую серию журналистского расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере.

"Информация, обнародованная программой "Наші гроші", имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики", - заявили в "Укроборонпроме".

В своем заявлении концерн также обращает внимание на то, что журналисты не привели в своем расследовании точки зрения "Укроборонпрома", хотя обращались к нему с запросом и получили ответ.

Дежурную часть расследования Bihus.Info о хищениях в оборонной сфере обнародовали накануне вечером. В нем фигурируют бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и нынешний руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин, которые якобы получали "откаты" с оборонных контрактов.

В 2016 - 2017 годах, говорят журналисты, "Укроборонпром" закупил детали российского происхождения для самолетов АН-26, переплатив за них в семь раз. При этом, аванс якобы разделили между собой участники схемы - 30000 долларов, по данным журналистов, получил Олег Гладковський, 10000 - Павел Букин.

По даннім журналистов, "чистая прибыль" от второго транша составила еще почти 85 000 долларов.

В результате, по данным Bihus.Info, государственный концерн в рамках упомянутого контракта якобы заплатил 580 000 долларов за товар, который стоил 85 000.