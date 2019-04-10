Антидопинговая организация ждет кандидатов на анализы: Порошенко согласился

Представители волонтерской организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association) прибыли в Киев и готовы взять анализы на наличие психоактивных веществ у кандидатов в президенты перед дебатами Порошенко и Зеленского.

Об этом на пресс-конференции в столице заявил боксер Владимир Кличко, который пригласил волонтеров антидопинговой организации.

Кличко призвал Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти на НСК «Олимпийский» в среду, 10 апреля, между 15:00 и 18:00, и повторно сдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

В Администрации президента уже заявили, что Порошенко приедет на «Олимпийский» и сдаст анализы.

История с анализами кандидатов перед дебатами: как все было

Предложение сдать анализы представителям Волонтерской антидопинговой ассоциации (VADA) перед проведенем дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали полным абсурдом.