Политика

Астану хотят переименовать в Нурсултан

Мещерякова Ольга 20 марта, 11:14

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который будет руководить страной до выборов 2020 года, предлагает переименовать столицу.

Астану он хочет назвать Нурсултан - в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, сообщают местные СМИ.

«Наша столица должна носить имя первого президента Республики Казахстан и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан», - сказал Токаев сразу после того, как вступил в должность.

Кроме этого, Токаев хочет поставить памятник Назарбаеву и назвать в его честь все центральные улицы в городах Казахстана.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. Он останется лидером партии «Нур Отан», а также главой Совета безопасности Казахстана.

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