Билецкий: «Нацдружинники» будут наблюдателями на выборах

Члены «Национальных дружин» будут присутствовать на участках во время выборов президента 31 марта как официальные наблюдатели.

Об этом заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в эфире телеканала «1+1».

«Общественная организация «Национальные дружины», несколько тысяч человек являются официально зарегистрированными наблюдателями 31 марта на выборах президента Украины. Потому как официальные наблюдатели в рамках законодательства Украины эти люди - волонтеры и активисты - будут на участках», - заявил он.

Билецкий также заверил, что какой-либо другой цели у активистов «Нацдружин» на участках не будет.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее также заверял, что наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.