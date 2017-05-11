Политика

Более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского

Мещерякова Ольга 19 апреля, 13:29

Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов, так как сигнал трансляции будет открытым, его смогут принимать все каналы.

Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает 112 Украина.

«Сигнал открыт ЦКУ, это такой центр, который раздает сигналы РТ, там будут все сигналы - и со стадиона, и с «Суспільного». Сигнал спокойно смогут принимать все каналы», - сказал Аласания.

Остаются определенные трудности с трансляцией со стадиона - такие дебаты расцениваются как политическая агитация и должны быть оплачены из штабов кандидатов.

«Нет уверенности, что это просто сойдет с рук. Зарубежным - спокойно, а нашим - вопрос. В законе указано только про сигнал официальных дебатов, там они должны делать это бесплатно. А о публичной дискуссии на стадионе вопрос еще стоит. Чем рискуют каналы? Например, штрафами от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания или от ЦИК [Центральной избирательной комиссии]», - отметил Аласания.

Ранее Зураб Ааласания пообещал режиссуру и художественное руководство эфиром дебатов на НСК «Олимпийском».

Более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского
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