Политика

Британия остается в составе Евросоюза до 30 июня

Мещерякова Ольга 09 апреля, 12:36

Автоматического выхода из ЕС без согласия парламента не будет: британский парламент отложил дату выхода королевства из Евросоюза до 30 июня.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй просила ЕС продлить нынешний крайний срок до 12 апреля. Именно тогда Великобритания автоматически должна была покинуть блок - с одобрением британского парламента или без него, пишет Радио Свобода.

Британский парламент уже трижды отклонял соглашение Мэй о Brexit и ЕС, а в прошлом месяце согласился перенести его с 29 марта на 12 апреля.

Закон, принятый поздно вечером 8 апреля, обязывает правительство Мэй провести консультации с парламентом 9 апреля, а 10 апреля попросить Брюссель о чрезвычайном саммите по дальнейшей отсрочке. Мэй планирует посетить Париж и Берлин, чтобы представить свою сделку для дальнейшей отсрочки Brexit президенту Франции Емманюелю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

14 марта парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня. За такое предложение правительства проголосовали 412 депутатов палаты общин, против - 202. Британское правительство должно было направить запрос ЕС о технической отсрочке даты Brexit до 30 июня.

13 марта палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. За такое решение проголосовал 321 член палаты, против - 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах.

Перед этим парламент Великобритании во второй раз проголосовал против договора о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Европейским союзом.

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