Британский парламент отклонил выход из ЕС без соглашения с Брюсселем

Палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

За такое решение проголосовали 321 член палаты против 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах, пишет The Guardian.

Вместе с тем, издание подчеркивает, что такое решение является лишь выражением воли парламентариев и не возлагает на британское правительство никаких обязательств.

Исходя из этого решения, в четверг, 14 марта члены британского парламента будут голосовать за то, чтобы перенести начало выхода из ЕС с 29 марта, как это планировалось ранее. Однако для переноса Brexit также требуется согласие Брюсселя.

Накануне палата общин Великобритании проголосовала против договора о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Европейским союзом.