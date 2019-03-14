Британский парламент перенес выход страны из ЕС

Парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня.

За это предложение правительства проголосовали 412 депутатов палаты общин, против - 202. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, пишет The Guardian.

Накануне палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. За такое решение проголосовал 321 член палаты, против - 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах.

Перед этим парламент Великобритании во второй раз проголосовал против договора о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Европейским союзом.