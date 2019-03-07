Дмитрий Добродомов снял не идет в президенты из-за Гриценко

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Центральной избирательной комиссии.

"Я рад, что партия "Народный контроль" поддержала такое мое решение, потому что целиком осознает, что нам сегодня нужно, чтобы к власти пришел новый адекватный президент, честный президент, президент который сможет выполнить те запросы общества, которых оно ожидает уже много-много лет. Шанс на это есть, однозначно, и я уверен в том, что Гриценко выйдет во второй тур. Мы всячески будем его поддерживать на то, чтобы он занял эту должность, и мы сможем тогда вместе развивать страну в правильном направлении", - сказал Добродомов журналистам в ЦИК в четверг.

При этом парламентарий отметил, что решение о снятии своего кандидатуры для него было непростым.

Таким образом, количество кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта уменьшилось до 39.

1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также заявил о намерении снять кандидатуру в пользу Гриценко.

7 марта Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Сергей Кривонос снял свою кандидатуру с выборов в пользу действующего президента Петра Порошенко.

7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.