Джемилев обратился к Зеленскому, но получил ответ от его штаба

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с рядом вопросов об оккупированном Крыме, но ответ он получил от избирательного штаба.

В заявлении команды Зеленского отмечается, что Крым был, есть и будет частью Украины, которую силовым и незаконным способом аннексировала Россия.

«Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов», - отметили в штабе кандидата.

Также в штабе добавили, что не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины.

«Это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция непреклонна и бескомпромиссна. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут произойти за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК», - говорится в заявлении.

У Зеленского выступают за то, чтобы поддерживать культурно-информационные и гуманитарные связи с гражданами Украины на оккупированных территориях.

«Учитывая то, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может», - подчеркнули в штате кандидата.

Также в команде Зеленского уверены, что исторические жертвы крымскотатарского народа и его вклад в становление и развитие независимой Украины являются «безоговорочными основаниями предложить крымским татарам особую перспективу национального развития и роль после освобождения Крыма».

«Мы считаем, что эта роль и перспектива не должны опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной», - говорится в заявлении.

При этом у Зеленского уверены, что решение конфликта с РФ военным путем неприемлемо, поэтому власти Украины придется вести переговоры с Россией.

«Но это должно происходить при участии западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не на оккупированных территориях нашего государства», - отметили в команде кандидата.