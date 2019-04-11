Политика

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне

Мещерякова Ольга 11 апреля, 16:56

Соучредителя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне.

Полиция заявила, что Ассанжа взяли под стражу и он появится в суде «как только это станет возможным». Поводом для задержания стало нарушение Ассанжем режима освобождения под залог в 2012 году, говорят в полиции, передает ВВС.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что забрал у Ассанжа убежище после его неоднократных нарушений международных конвенций.

Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне уже около 7 лет. Согласно договоренности между ним и властью Эквадора, ему запретили отправлять любые сообщения, которые могут помешать отношениям Южной Америки с другими странами. Власти Эквадора предоставили ему убежище, когда тот пытался избежать экстрадиции в Швецию из-за расследования обвинений в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

В мая 2017 года Швеция прекратила расследование дела Ассанжа. Однако Великобритания заявила, что арестует Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.

В январе 2018-го он получил гражданство Эквадора.

21 апреля 2017-го года сообщалось, что власти США планируют официально выдвинуть обвинения основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу и добиться получения ордера на его арест.

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне
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Соучредителя Wikileaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне. Полиция заявила, что Ассанжа взяли под стражу и он появится в суде «как только это станет возможным»...
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