Экс-главу Нацгвардии арестовали детективы НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и двух должностных лиц «Укрбуда».

Факт задержания подтвердил заместитель руководителя САП Максим Грищук. Задержанных подозревают в растрате средств при строительстве жилья для нацгвардейцев, пишет Громадське.

«Сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении. Скорее всего, завтра мы обратимся в суд об избрании меры пресечения», - отметил Грищук.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.

По версии следствия, в результате коррупционной схемы Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн ($3,1 млн).

НАБУ расследует коррупционную схему с декабря 2017 года.

Предварительно дело квалифицируют как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Статья 191 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

Кто фигурирует в схемах, в пока НАБУ не сообщают. В то же время, Евгений Шевченко, называющий себя агентом НАБУ, сообщил, что в рамках дела о коррупции с недвижимостью задержали экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, который недавно уволился.

Президент Петр Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардией Украины в декабре 2015 года. 7 мая 2019 Порошенко принял его отставку. В комментарии Громадскому Аллеров сообщил, что готов продолжать работать на этом посту, если его назначит избранный президент Владимир Зеленский.