Политика

Экс-главу Нацгвардии арестовали детективы НАБУ

Мещерякова Ольга 14 мая, 20:04

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и двух должностных лиц «Укрбуда».

Факт задержания подтвердил заместитель руководителя САП Максим Грищук. Задержанных подозревают в растрате средств при строительстве жилья для нацгвардейцев, пишет Громадське.

«Сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении. Скорее всего, завтра мы обратимся в суд об избрании меры пресечения», - отметил Грищук.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.

По версии следствия, в результате коррупционной схемы Главное управление Нацгвардии потеряло активы на 81,64 млн грн ($3,1 млн).

НАБУ расследует коррупционную схему с декабря 2017 года.

Предварительно дело квалифицируют как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Статья 191 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

Кто фигурирует в схемах, в пока НАБУ не сообщают. В то же время, Евгений Шевченко, называющий себя агентом НАБУ, сообщил, что в рамках дела о коррупции с недвижимостью задержали экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, который недавно уволился.

Президент Петр Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардией Украины в декабре 2015 года. 7 мая 2019 Порошенко принял его отставку. В комментарии Громадскому Аллеров сообщил, что готов продолжать работать на этом посту, если его назначит избранный президент Владимир Зеленский.

Порошенко подписал закон о языке
15 мая
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». По словам главы государства этот закон «тщательно сбалансирован»...
Три молодых украинских партии объединились для «сопротивления российскому реваншу»
15 мая
Украинские политические партии «Сила людей», «Украинская Галицкая Партия» и «Демократична сокира» стали партнерами. Отныне они будут координировать свою работу по «сопротивлению российскому реваншу» и продвигать демократические реформы...
Филарет: внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а снаружи митрополией
15 мая
Православная церковь Украины извне должна быть в статусе митрополии Константинопольского патриархата, а внутри - быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата...
Экс-главу Нацгвардии арестовали детективы НАБУ
14 мая
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и двух должностных лиц «Укрбуда»...
Парубий подписал закон о языке
14 мая
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» во время пленарного заседания парламента...
У украинского политзаключенного Балуха хотят забрать украинское гражданство
14 мая
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, написал письмо из штрафного изолятора. Его опубликовала в Facebook активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова...
Украинский ракетный катер тренировался в Черном море с британским военным кораблем
13 мая
Ракетный катер «Прилуки» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с кораблем Echo Королевского Военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря...
Генпрокуратура разбирается с давлением Порошенко на болеющих судей
13 мая
После неявки на обязательную квалификационную оценку из-за массовой болезни судьи Окружного административного суда Киева попросили Генпрокуратуру расследовать возможное давление президента Украины Петра Порошенко из-за решения судей о незаконности национализации ПриватБанка...
Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк
10 мая
Херсонский окружной суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба суда. «Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и дополнить раздел «Улицы» названием «ул...
Порошенко пришел на допрос по делу Майдана
10 мая
Президент Украины Петр Порошенко пришел на повторный допрос по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк...
Украинского политзаключенного Кольченко отправили в ШИЗО на майские праздники
10 мая
Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима», сообщила российская правозащитница Татьяна Щур...