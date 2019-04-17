Экс-президент Перу застрелился во время задержания по обвинению в коррупции

Когда экс-президенту Перу Алану Гарсия сотрудники местной прокуратуры предъявили ордер на задержание в его доме по обвинению в коррупции, он выстрелил себе в голову.

Смерть Алана Гарсии подтвердил действующий президент страны Мартин Вискара, который выразил свои соболезнования в Twitter.

Министр внутренних дел Перу Карлос Моран отметил, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий.

69-летнего Гарсию госпитализировали в столице страны, Лиме. Бывшего президента трижды пытались реанимировать, но спасти его врачам не удалось.

Алан Гарсия был одним из девяти человек, которых должны были арестовать 17 апреля по вероятной причастности к взяточничеству.

Гарсия был президентом Перу с 1985 по 1990 год, а затем с 2006 по 2011 год. По данным следователей, указывает BBC, он брал «откаты» в строительной компании Odebrecht, связанные с проектом строительства линии метро в столице. Сама же компания заявила, что с 2004 года заплатила в стране почти $30 млн взяток. Однако Гарсия в ответ на эти обвинения заявил, что стал жертвой политического преследования.