Политика

Эстония не впустила российское судно из-за крымских курсантов на борту

Мещерякова Ольга 11 апреля, 12:57

Эстония не пустила в свои территориальные воды учебный парусник «Седов» из России. Причиной в Министерстве иностранных дел страны назвали присутствие на борту курсантов из оккупированного Крыма.

«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», - сказала пресс-секретарь МИД Сандра Камилова, пишет Postimees.

Посольство России в Эстонии назвало это «недружественным жестом» накануне поездки в Москву президента страны Керсти Кальюлайд.

Российский учебный парусник «Седов» планировал зайти в воды Эстонии 13-14 апреля.

Напомним, в марте посольство США в Украине заявило, что Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права.

Ранее, украинских моряков Московский городской суд в очередной раз оставил под стражей.

Эстония не впустила российское судно из-за крымских курсантов на борту
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