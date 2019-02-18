Евросоюз принял «азовский» пакет санкций против России


Совет министров иностранных дел ЕС принял решение по «азовскому» пакету санкций против Российской Федерации, сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.


«Как раз наше участие в Мюнхенской конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое сегодня состоялось, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский» пакет», - сообщил Елисеев, передает Интерфакс.


После брифинга он уточнил журналистам, что Совет министров еще продолжает заседание и о его политическом решении будет сообщено позже.


Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые «азовские» санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.