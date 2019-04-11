Евросоюз согласился отсрочит выход Великобритании на полгода

Страны-члены Европейского Союза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на полгода - до 31 октября 2019-го, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великой Британии, чтобы найти наилучшее возможное решение», - написал он в Twitter.

В то же Время Туск подчеркнул, что Соглашение о Brexit не подлежит изменению, но Лондон еще может отказаться от выхода из ЕС.

«К концу этого периода Соединенное Королевство еще имеет возможность отозвать статью 50, и Brexit при этом будет отменен», - пояснил председатель Европейского совета.

Великобритания сможет продолжить свое сотрудничество как полноправный член союза, сохраняя все свои права.

Напомним, авторы проекта отсрочки выхода Великобритании из состава Евросоюза считают, что Британия должна содействовать достижению целей ЕС и воздерживаться от каких-либо мер, которые могут угрожать достижению целей союза.

14 марта парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня. За такое предложение правительства проголосовали 412 депутатов палаты общин, против - 202. Британское правительство должно было направить запрос ЕС о технической отсрочке даты Brexit до 30 июня.

13 марта палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. За такое решение проголосовал 321 член палаты, против - 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах.

Перед этим парламент Великобритании во второй раз проголосовал против договора о Brexit, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Европейским союзом.