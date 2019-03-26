Facebook удалил почти 2000 российских страниц

Компания Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов в социальной сети, имеющих отношение к России, из-за спама и поведения, не соответствующего правилам соцсети.

Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам деятельностью", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Небольшое количество групп и страниц размешало информацию по таким тематикам, как политическая ситуация в Украине, в том числе конфликт на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

Напомним, недавно пароли значительного числа пользователей Facebook были доступны сотрудникам социальной сети и не были защищены от прочтения.