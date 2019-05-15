Филарет: внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а снаружи митрополией

Православная церковь Украины извне должна быть в статусе митрополии Константинопольского патриархата, а внутри - быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата.

«Я настаиваю на позиции, что церковь извне должна быть митрополией, а внутри - патриархатом», - сказал Филарет на встрече с журналистами, пишет Громадське.

«Если мы отменим Киевский патриархат, то в Украине останется лишь Московский», - добавил он.

По словам Филарета, Украинская православная церковь Киевского патриархата временно отказалась от своего статуса патриархата для получения Томоса, хотя сам Киевский патриархат после создания Православной церкви Украины не ликвидирован. Однако на следующий день после Объединительного собора представитель КП архиепископ Евстратий Зоря заявил - Киевский патриархат и Автокефальная церковь объединились и решили о самороспуске.