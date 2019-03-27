ФСБ арестовала 20 крымских татар на оккупированном полуострове

В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар.

По сообщению пресс-службы ФСБ России, российские силовики задержали 20 человек. Причиной задержания называют причастность к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в РФ, но свободно функционирующей в Украине.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, що в управление ФСБ отвезли минимум 16 человек.

Утром 27 марта Денисова сообщала, что, по ее данным, следственные действия проходят в частности у Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Эрфана Османова, Азиза Бекирова, Акима Бекирова, Абдульазиза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Яшара Муединова, Сейтвели Сейтабдиева, Эдема Яячикова.

«По информации от активистов, в микрорайоне Каменка, где проходят обыски, все перекрыто Росгвардией. В связи с масштабными учениями десантников этот момент используют для усиления», - пишет Денисова.

Большинство из тех, у кого проводят обыски, ездили на заседания суда в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политзаключенных.

Перед задержанием между российскими силовиками и местными жителями Каменки произошла драка возле дома Рустема Шейхалиева. В результате задержали двух людей, их имена неизвестны.

По информации «Крымской солидарности», крымских татар обыскивают в рамках уголовного дела о «Хизб ут-Тахрир».