Генпрокуратура разбирается с давлением Порошенко на болеющих судей

После неявки на обязательную квалификационную оценку из-за массовой болезни судьи Окружного административного суда Киева попросили Генпрокуратуру расследовать возможное давление президента Украины Петра Порошенко из-за решения судей о незаконности национализации ПриватБанка.

По результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала расследование по факту возможного вмешательства чиновников в деятельность судей во время заседания СНБО 18 апреля 2019, сообщили в пресс-службе Окружного админсуда.

По просьбе судей правоохранители должны выяснить, были ли заявления президента, министра юстиции и председателя Национального банка по национализации ПриватБанка вмешательством в деятельность судей.

В заявлении в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследования судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решения о признании незаконным национализации «Приватбанка», сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

За несколько дней до президентских выборов суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля - за три дня до второго тура выборов - Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.

20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам, которые Национальный банк выдал ПриватБанку в 2013 году. Общая сумма кредитов составляет 9,2 млрд грн ($347,3 млн). Впоследствии Коломойский подал 5 исков об отмене своих долгов перед НБУ по поручительствам в пользу ПриватБанка.

10 мая почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Волка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательную квалификационную оценку, потому что заболели, сообщили в Высшей квалификационной комиссии судей.

Движения «ЧЕСТНО» утверждает, что все трое судей, принявших решение по Приватбанку - недоброчестные.

Стоит также напомнить, что после обращения СНБО по оценке судей Окружного админсуда, судьи этого суда призвали запустить процедуру импичмента Порошенко.

Что Коломойский говорит про ПриватБанк

27 февраля стало известно, что бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский, в суде начал процесс обжалования решения правительства о национализации банка.

По этому поводу Коломойский говорил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но потребует получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в размере 2 миллиардов долларов капитала банка.

В то же время действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что потенциальный выигрыш Коломойским дела ПриватБанка грозит будущему сотрудничеству Украины с МВФ.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Как проходила национализация ПриватБанка

В декабре 2016 года ПриватБанк был национализированрешением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка из-за «способов искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($608 млн) в ночь перед национализацией.Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,08 млрд) через фиктивные компании.

Сколько денег из банка вывел Коломойский и как высокий суд Лондона их заморозил

20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.

Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд.

Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.