Политика

Генсек НАТО: у Украины и альянса есть все для интеграции

Мещерякова Ольга 14 марта, 21:54

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что у альянса и Украины уже есть полный инструментарий, необходимый для того, чтобы страна продвигалась вперед на пути евроатлантической интеграции.

Он рассказал о том, может ли Киев ожидать в этом году получения Программы усиленных возможностей и Плана действий в отношении членства, и как результаты предстоящих президентских выборов в Украине смогут повлиять на решение союзников по этим вопросам, передает Интерфакс.

"У нас есть много различных инструментов: Национальная годовая программа, Комиссия Украина-НАТО, различная деятельность в рамках партнерства - все это уже есть. Многие инструменты могут быть использованы, чтобы укреплять наше партнерство и помочь Украине продвигаться в направлении евроатлантической интеграции", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, будут ли на заседании министров иностранных дел, которое пройдет в Вашингтоне в апреле и будет посвящено 70-летию основания НАТО, приглашены партнеры, в частности, Украина и Грузия, генсек альянса констатировал, что "это будет очень короткое заседание, только полдня".

"Накануне заседания у нас будет прием, и мы будем праздновать 70 годовщину НАТО. На это мероприятие мы пригласили представителей из разных стран", - рассказал Столтенберг.

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