Геращенко потребовала возбудить дело на Зеленского за «Слугу народа»

Ирина Геращенко требует от Министерства внутренних дел открыть уголовное дело против авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала «Слуга народа».

«Будет ли сегодня заведено уголовное дело против авторов, сценаристов и исполнителя главной роли фильма «Слуга народа», в котором расстреливается парламент и потом есть похороны президента? Хочу напомнить, что госпожа Савченко, наша коллега, только за мысли содержится в следственном изоляторе», - сказала первый вице-спикер Верховной Рады Геращенко во время часа вопросов к правительству.

Она отметила, что приветствует решение МВД открыть уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды. Однако, по ее словам, делать это надо не выборочно.

«Значит ли это, что за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело? В принципе мы это приветствуем, чтобы язык вражды прекратить в интернете, но будет ли это зеркально? Прошу это воспринимать как депутатский запрос», - отметила вице-спикер.

Поскольку Авакова в Верховной Раде не было, на вопрос Геращенко ответил его заместитель Вадим Троян.

«Спасибо вам за поднятие этого вопроса, но хочу напомнить всем народным депутатам, что основная задача полиции - это профилактика преступности и предупреждение преступления. Вы можете направить нам обращение, и я думаю, что Нацполиция в законный срок даст обоснованный ответ», - заявил Троян.

Он также отметил, что с начала избирательной кампании правоохранительные органы зарегистрировали более 7,5 тыс. дел, связанных с нарушениями избирательного законодательства, часть из которых уже направлены в суд.

10 апреля в интернете появился короткий ролик, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.

11 апреля Национальная полиция открыла уголовное производство и готовит обращение к социальной сети Telegram с просьбой удалить этот ролик. У Зеленского в создании ролика обвинили штаб Порошенко.

Предвыборный штаб президента Петра Порошенко опроверг причастность к ролику, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.