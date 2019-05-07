Главой Антикоррупционного суда стала потенциально честная судья

Главой недавно созданного Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины за нее тайно проголосовали 23 судьи.

Танасевич ранее работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области. Она окончила Харьковскую юридическую академию Ярослава Мудрого, а присягу судьи приневла в 2012 году, пишет Громадське.

Движение «ЧЕСТНО» не нашло информации, которая бы свидетельствовала о недобросовестности Танасевич.

За второго кандидата - судью Ольгу Саландяк - проголосовали 10 судей.

Во время первого голосования на должность председателя претендовали Олег Павлишин, Елена Танасевич и Маркиян Галабала. во второй тур вышли двое, впрочем ни один из них не набрал необходимого количества голосов от собрания судей.

Справка. Создание Антикоррупционного суда - одно из требований международных партнеров Украины для дальнейшего сотрудничества. Среди его запланированных функций - расследование дел Национального антикоррупционного бюро о коррупции среди чиновников. Среди других требований международных партнеров - повышение цен на газ для населения и сбалансирование государственного бюджета.