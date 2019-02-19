ГПУ: приговоров против силовиков, судей и прокуроров по делам Майдана нет

Суд не вынес ни одного реального приговора против правоохранителей или судей по делам Майдана, сообщил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

По его словам, в делах против прокуроров, судей, которые незаконно осудили участников Майдана, а также сотрудников спецподразделения «Беркут», участвовавших в избиениях, судовые процессы необоснованно затягиваются, передает РБК-Украина.

«Мы действительно не имеем никакого реального приговора в отношении милиционера, прокурора или судьи», - сообщил Донской.

Напомним, 18-20 февраля 2014 года на Майдане в Киеве происходили одни из самых трагических событий в истории независимости Украины.

Тогда во время столкновений в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла, в Киеве в эти дни остановилось движение метро.

20 февраля 2014 года силовики убили наибольшее количество участников Революции достоинства.

Теперь 20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят подвиг участников Революции достоинства и устраивают мероприятия памяти Героев Небесной Сотни.