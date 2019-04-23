Из-за переутомления на выборах в Индонезии погибли 92 сотрудника избиркома

В Индонезии во время подсчета голосов после выборов погибли 92 сотрудника избирательного комитета. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Арифа Будимана, причиной смерти стало сильно переутомление.

Всего за медицинской помощью обратились более 350 человек. Подсчет голосов проводился на протяжении суток и изматывал сотрудников ЦИК, поскольку на некоторых участках не хватало людей, передает Antara.

По данным Будимана, люди умирали, сидя за столами, во время переноса документов или же на пленарных заседаниях, как глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку.

17 апреля в Индонезии прошли самые масштабные выборы в мире. 193 млн граждан выбирали президента, депутатов двух палат парламента и местных законодателей. 240 тысяч кандидатов боролись за 20 тысяч мест в правительственных органах. В стране работало более 800 тысяч избирательных участков. Явка на выборах составила 80%.