Кабмин разорвал два старых соглашения с СНГ

Кабмин прекратил действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Речь идет о соглашении по методологическому сопоставлению и созданию общей статистической базы Экономического союза, а также о соглашении по взаимному обеспечению сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, сообщает пресс-служба правительства.

Из первого соглашения Украина вышла потому, что в стране внедряются европейские и международные стандарты. Второго соглашение разорвали из-за его устаревания.

Соглашение о методологическое сопоставление и создании общей статистической базы Экономического союза СНГ было заключено 10 февраля 1995 года в Алматы (Казахстан) с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений было подписано 4 июня 1999 года в Минске. Оно обеспечивало правовую охрану секретных изобретений, созданных в бывшем СССР.

В августе 2018 года в Минске закрылось представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств (СНГ). Ранее, в мае 2018 года, президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.