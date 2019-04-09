Как пройдут официальные дебаты кандидатов в президенты: позиция ЦИК и НОТУ

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты, заявил генеральный директор общественного вещателя Зураб Аласания.

Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфиравплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

"На экране будет что-то нейтрального характера. Будет бегущая строка с текстом, что кандидаты не явились на дебаты", - отметил Аласания.

ЦИК высказала свое слово по поводу проведения теледебатов

В то же время глава ЦИК Татьяна Слипачук уточнила, что будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах". Она также подчеркнула, что отношение к дебатам продемонстрирует отношение кандидатов к выборам вообще.

Ранее ЦИК исключил возможность проведения официальных дебатов на НСК "Олимпийский".

Кроме того, сегодня Аласания предложил провести ток-шоу в эфире UA:Перший после дебатов Зеленского и Порошенко.

История с анализами кандидатов перед дебатами: как все было

Напомним, предложение сдать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед проведенем дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали полным абсурдом.