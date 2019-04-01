Канадские наблюдатели признали первый тур честным и свободным

Канадская неправительственная организация CANADEM, которая входит в число наблюдателей на выборах президента, оценила первый тур президентской гонки. Глава наблюдательной миссии организации в Украине Ллойд Аксуорти заявил, что голосование прошло честно и свободно.

На брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением он заявил, что выборы были хорошо организованы.

«Если говорить о принципиальных вещах, то мы можем сказать, что проведенные выборы и то, как они были организованы, закладывают хороший фундамент для следующего раунда, а также для будущих парламентских выборов», - сказал Аксуорти.

Он также назвал избирательную систему в Украине демократичной, поскольку «люди доверяют процессу выборов».

Аксуорти добавил, что миссия CANADEM будет работать и во втором туре выборов.

По результатам обработки 70,03% протоколов Центральной избирательной комиссией Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,45% и 16,19% голосов избирателей соответственно.

В зоне проведения операции объединенных сил лидерами первого тура, как и по всей Украине, стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко.