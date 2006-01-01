Политика

Кандидата Тимошенко пытались подкупить за 5 млн грн

Мещерякова Ольга 06 марта, 23:04

Сотрудники правоохранительных органов в среду вечером задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР и (Управлением - ИФ) "К" СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, злоумышленники задержаны по статье 157 ч.3 (препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины.

"Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - добавил Луценко.

При этом генпрокурор не сообщил каких-либо подробностей о задержании, личностях задержанных и политиков, с которыми вели переписку злоумышленники.

Кандидата Тимошенко пытались подкупить за 5 млн грн
06 марта
Сотрудники правоохранительных органов в среду вечером задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться, сообщил генпрокурор Юрий Луценко...
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