Кандидата Тимошенко шантажировал и пытался подкупить депутат из Батькивщины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал народного депутата из фракции Батькивщина Валерия Дубиля заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата Юрия Тимошенко.

По словам генпрокурора, в переписке, которая есть в распоряжении Генпрокуратуры, номер телефона, с которым советовались задержанные записан как "Валера БЮТ" и принадлежит народному депутату Украины Дубилю.

"Мы не имеем к нему права доступа, просто знаем, что этот номер есть во многих адресных книгах, и в моей, в частности", - заявил он.

Луценко подчеркнул, что Валерий Дубиль очевидно является заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты

"Двое злоумышленников задержаны. Их рассказы о том, что они просто друзья и хотели одолжить кандидату в президенты деньги неправдивы, потому что у нас есть заявление самого кандидата в президенты и его помощника о шантаже и финансовом предложении", - добавил генпрокурор.

6 марта сотрудники правоохранительных органов в среду вечером задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Украины нардепу Юрию Тимошенко взятку в размере 5 млн грн за отказ баллотироваться.