Политика

Киевский суд отменил розыск и заочный арест Шария

Мещерякова Ольга 16 апреля, 16:23

Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария. Дело вернули на дополнительное расследование в прокуратуру.

Отмечается, что в апреле этого года суд рассмотрел дело, возбужденное против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в заведении быстрого питания McDonalds в Киеве в мае 2011 года, пишут Украинские новости.

Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).

Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года была приостановлено в связи с объявлением в розыск Шария.

В 2012 году суд заочно применил к Шарию меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов сообщило Украине, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой ЕС.

Кроме того, с 27 февраля 2014 Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого.

В мае 2014 стало известно, что Шарий также получил статус политического беженца в Литве.

В августе 2018 по просьбе адвоката Шария суд в Киеве возобновил рассмотрение дела, остановленной в 2012 году.

В судебном заседании защитник обвиняемого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия.

Адвокат отметил, что в июне 2012 года Департаментом миграции Литвы его подзащитному предоставил полный статус политического беженца, что может свидетельствовать о фальсификации в Украине уголовного дела в отношении Шария.

Прокурор в суде возражал против удовлетворения ходатайства адвоката о направлении уголовного дела на дополнительное расследование. В то же время суд отметил, что разумные сроки рассмотрения дела уже прошли. Суд также не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста.

В результате суд постановил вернуть дело на доследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария -отменить.

Также, в 2018 году Национальная полиция начала расследование против видеоблогера Шария по подозрению в разжигании межнациональной розни в интернете. В 2017 году в Киеве сотрудники СБУ задержали женщину, которая снимала видео для Анатолия Шария.

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