Политика

Коломойский хочет получить 2 миллиарда долларов от государства за ПриватБанк

Мещерякова Ольга 08 апреля, 12:16

Украинский олигарх и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что не хочет возвращать банк в свою собственность, но потребует получить от государства компенсацию «за незаконную национализацию банка», в частности планирует вернуть 2 миллиарда долларов капитала банка.

Об этом Коломойский сообщил в интервью Экономической правде.

«Мне не понятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне нужен не ПриватБанк. Но там лежало 2 миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», - сообщил Коломойский.

Он добавил, что не ожидает, что сможет добиться справедливого решения в украинских судах по взысканию компенсации от государства в свою пользу до смены власти и выбора нового президента. В то же время олигарх «готов подождать», ведь для него «это не вопрос жизни и смерти».

«Приват - это бремя для государства. Оно не знает, что с банком делать», - заявил Коломойский, добавив, что плохой кредитный портфель банка - это не вина его бывших владельцев, а результат плохого менеджмента нового руководства банка.

В то же время олигарх не исключил, что потребует компенсацию от государства не в размере 2 миллиардов долларов (капитала, который он как совладелец внес в банк), а гораздо больше, для получения компенсации «морального ущерба».

Напомним, что 27 февраля стало известно, что бывшие владельцы ПриватБанка, олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в суде начали процесс обжалования решения правительства о национализации банка.

12 февраля 2019 стало известно, что бывшие владельцы ПриватБанка незаконно вывели из-под залога в Нацбанке зерновой терминал в Одесской области.

5 февраля стало известно, что компания бывших владельцев ПриватБанка отсудила у него почти 25 млн гривен ($927 тыс).

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов прямо или косвенно владели более 91,5% акций ПриватБанка. Другие принадлежали миноритарным акционерам, в том числе менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.

Напомним, в декабре 2016 года ПриватБанк был национализированрешением украинского правительства. В декабре 2017 национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также ряда компаний, вероятно подконтрольных им.

По словам Коломойского, он был вынужден сам предложить национализацию ПриватБанка из-за «способов искусственного снижения капитализации банка» со стороны НБУ.

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что экс-владельцы ПриватБанка вывели 16 млрд гривен ($608 млн) в ночь перед национализацией.Также сообщалось, что ПриватБанк перед национализацией вывел 110 млрд гривен ($4,08 млрд) через фиктивные компании.

20 декабря 2017-го Высокий суд Лондона решил арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире на сумму более $2,5 млрд.

Арест активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд. В результате этого средства были перечислены компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры ПриватБанка вывели более $5,5 млрд.

Кредиты, которые выдавал ПриватБанк юридическим лицам, использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала около 10 лет.

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