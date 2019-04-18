Коломойский пообещал вернуться в Украину после второго тура

Скандальных бизнесмен, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский планирует вернуться в Украину после второго тура президентских выборов.

На вопрос журналиста программы «Схемы», вернется ли он, если артист Владимир Зеленский будет избран президентом, Коломойский ответил:

«Ну конечно... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить суматоху и переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине», - пояснил он.

Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле, в городе Герцлия. На вопрос «Схем», с чем это связано, бизнесмен отметил - перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам».

«Сейчас нахожусь здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последними данными, которые появились в прессе. В связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев. Ничего не понятно. Поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация», - добавил он.